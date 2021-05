GF Vip 6 | spunta una clamorosa candidatura | “Voglio tornare nella casa”

bethonthebed : ma tu che sei senza spunta blu ti credi vip? non lo sei - Claudiaxstitch : @emilydifatto Io farei un concorso, che ne so.... tra vip tifosi cantanti, poi vediamo chi la spunta ma con scelta da parte nostra!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Vip spunta

Inews24

... durante la permanenza nella casa del Grande Fratello, prima di perdere la testa per la sorella ... Nel passato di Ignazio, inoltre,anche Tanja Dexters , cantante e modella, più grande di lui ...Che non corrisponde affatto, come spiegato, al suo ingresso nella casa del GF. Ecco, ma se vi ... l'avete mai visto nel passato?lo scatto Avete mai visto uno scatto di Ignazio Moser nel ...Spunta una clamorosa candidatura per il prossimo GF Vip 6. Infatti un concorrente vorrebbe tornare nella casa: andiamo a scoprire chi è.Ignazio Moser nel passato, spunta uno scatto davvero inedito: com'è cambiato in tutti questi anni? Non crederete ai vostri occhi!