Zaniolo, oggi test a Villa Stuart: via libera per il rientro la settimana prossima (Di venerdì 30 aprile 2021) La Roma aspetta con ansia il rientro in campo di Nicolò Zaniolo. Il classe ’99 effettuerà oggi un test a Villa Stuart Come riportato sulle pagine di Tuttosport oggi Nicolò Zaniolo effettuerà un test a Villa Stuart n cui verranno valutati i valori di forza e resistenza del ginocchio operato. Poi, la prossima settimana, un nuovo consulto col professor Fink in cui si attende il definitivo via libera per il rientro in campo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) La Roma aspetta con ansia ilin campo di Nicolò. Il classe ’99 effettueràunCome riportato sulle pagine di TuttosportNicolòeffettuerà unn cui verranno valutati i valori di forza e resistenza del ginocchio operato. Poi, la, un nuovo consulto col professor Fink in cui si attende il definitivo viaper ilin campo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlexSugar_ : RT @hoverall: La stessa Chiara Nasti che pubblicava 850 foto con Zaniolo in quei 20 giorni che sono stati assieme, oggi che si sono lasciat… - Domenico1966Asr : @farinelli_fabio Vabbè che te devo di? Io oggi nun me la sento di uccidere la mia squadra priva di: Zaniolo, Pedro,… - mayoraltitolare : Se c’era Zaniolo oggi si rompeva entrambi i crociati contemporaneamente - TheRaticatee : RT @hoverall: La stessa Chiara Nasti che pubblicava 850 foto con Zaniolo in quei 20 giorni che sono stati assieme, oggi che si sono lasciat… - _mazzo99 : RT @hoverall: La stessa Chiara Nasti che pubblicava 850 foto con Zaniolo in quei 20 giorni che sono stati assieme, oggi che si sono lasciat… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo oggi Zaniolo, possibile convocazione per il derby Commenta per primo Un paio di step ancora, poi Nicolò Zaniolo potrà tornare in campo, scrive Il Messaggero. Il primo lo farà oggi, quando andrà a Villa Stuart per un test isocinetico che servirà a rivelare le caratteristiche e i valori di forza e ...

Zaniolo, nuova verifica per il ginocchio. Possibile convocazione per il derby Un paio di step ancora, poi Nicolò Zaniolo potrà tornare in campo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero . Il primo lo farà oggi, quando andrà a Villa Stuart per un test isocinetico che servirà a rivelare le caratteristiche e i ...

Zaniolo, oggi test a Villa Stuart: via libera per il rientro tra sette giorni Calcio News 24 Fedez e le "Satan Shoes": l'acquisto diabolico delle scarpe sataniche Fedez ha ampliato la sua invidiabile collezione di scarpe con un nuovo paio: le Satan Shoes, rivisitazione "agghiacciante" delle iconiche Air Max 97 con goccia di sangue umano nella suola. Questo mode ...

Zaniolo vede la luce: possibile ritorno in campo nel derby Nicolò Zaniolo è atteso da una nuova visita al ginocchio sinistro: in caso di esito positivo, potrebbe tornare a disposizione di Fonseca per il derby.

Commenta per primo Un paio di step ancora, poi Nicolòpotrà tornare in campo, scrive Il Messaggero. Il primo lo farà, quando andrà a Villa Stuart per un test isocinetico che servirà a rivelare le caratteristiche e i valori di forza e ...Un paio di step ancora, poi Nicolòpotrà tornare in campo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero . Il primo lo farà, quando andrà a Villa Stuart per un test isocinetico che servirà a rivelare le caratteristiche e i ...Fedez ha ampliato la sua invidiabile collezione di scarpe con un nuovo paio: le Satan Shoes, rivisitazione "agghiacciante" delle iconiche Air Max 97 con goccia di sangue umano nella suola. Questo mode ...Nicolò Zaniolo è atteso da una nuova visita al ginocchio sinistro: in caso di esito positivo, potrebbe tornare a disposizione di Fonseca per il derby.