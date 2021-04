Vincenzo Raco | commesso al Carrefour | era conosciutissimo per le sua battaglie con Filcams-Cgil

(Di venerdì 30 aprile 2021) Covid, sindacalista morto a 56 anni: “Sempre in lotta per i diritti di tutti”. Il cordoglio dei colleghi del Cobas: "Non c'è conflitto che possa dividerci" Covid, sindacalista morto a 56 anni. I colleghi: “Sempre in lotta per i diritti di tutti” su Notizie.it.

'Tutta la Filcams Cgil Roma Lazio si stringe ai familiari, amici e colleghi per la perdita di, nostro delegato e Rls Carrefour. Da sempre ha difeso e lottato per i diritti delle ...morto di covid un altro commesso di supermercato:lavorava alla Carrefour di piazzale degli Eroi. Era delegato sindacale della Filcams e appassionato di ciclismo. "U n'altra notizia devastante, un altro commesso che ci lascia per colpa ...Un commesso del supermercato Carrefour di piazzale degli Eroi a Roma è morto a causa delle complicazioni derivanti dal Covid-19. Ad annunciarlo, il sindacato di cui faceva parte, ...Covid, sindacalista morto a 56 anni: “Sempre in lotta per i diritti di tutti”. Appassionato di bicicletta è morto per una polmonite bilaterale ...