Valsoia, accordo con Vallé per distribuzione in esclusiva del marchio in Italia (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Valsoia, società attiva nel mercato dei prodotti per l’alimentazione salutistica e quotata sul Mercato MTA di Borsa Italiana, ha perfezionato un accordo con la società Vallé Italia per la distribuzione in esclusiva sul territorio Italiano di tutto il portafoglio prodotti a marca Vallé. L’accordo, di durata iniziale pari a 42 mesi, avrà efficacia a partire dal primo gennaio 2022. Il valore al consumo del portafoglio prodotti a marca Vallé in Italia è superiore ai 20 milioni di euro, secondo dati Nielsen di dicembre 2020. La marca Vallé è presente sul mercato Italiano dal 1975 e progressivamente è divenuta leader dei Condimenti Vegetali con ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) –, società attiva nel mercato dei prodotti per l’alimentazione salutistica e quotata sul Mercato MTA di Borsana, ha perfezionato uncon la societàper lainsul territoriono di tutto il portafoglio prodotti a marca. L’, di durata iniziale pari a 42 mesi, avrà efficacia a partire dal primo gennaio 2022. Il valore al consumo del portafoglio prodotti a marcainè superiore ai 20 milioni di euro, secondo dati Nielsen di dicembre 2020. La marcaè presente sul mercatono dal 1975 e progressivamente è divenuta leader dei Condimenti Vegetali con ...

