Tu sei donna, a te non spetterà la terra (Di venerdì 30 aprile 2021) Le donne come produttrici di alimenti, consumatrici e responsabili del cibo a livello domestico Chi produce il cibo nel mondo? In molti paesi in via di sviluppo, l'agricoltura contribuisce in proporzione decrescente al PIL, ma continua a essere una delle principali fonti di occupazione e di sostentamento. Questo vale soprattutto per l'Asia e l'Africa. In tutti i blocchi regionali del mondo, ad eccezione dell'Africa subsahariana, l'agricoltura contribuisce per meno del 10% del PIL . E sebbene ovunque la percentuale di lavoratori agricoli sia in calo, in Asia e in Africa rimane vicina al 60%. Questa differenza tra il contributo dell'agricoltura al PIL e la popolazione che essa sostiene, nelle principali regioni in via di sviluppo del mondo, significa che molti sono intrappolati in schemi di sussistenza a bassa produttività. E questa trappola non è priva di implicazioni di genere, data la ...

