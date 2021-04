Steven Zhang ringrazia la squadra: “Ora manca l’ultimo sforzo” (Di venerdì 30 aprile 2021) Come dichiarato anche da Antonio Conte, in conferenza stampa, questa mattina il presidente dell’Inter Stevez Zhang è stato alla Pinetina per salutare la squadra. Come riportato dall’Ansa, il numero uno neroazzurro si è detto orgoglioso di avere questo gruppo, li ha ringraziati per tutto quello che hanno fatto fino ad oggi in un contesto legato all’emergenza COVID così complicato, sottolineando che “ora manca l’ultimo sforzo”. Presenti, oltre al presidente, anche il ds Ausilio e i due ad, Antonello e Marotta. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Come dichiarato anche da Antonio Conte, in conferenza stampa, questa mattina il presidente dell’Inter Stevezè stato alla Pinetina per salutare la. Come riportato dall’Ansa, il numero uno neroazzurro si è detto orgoglioso di avere questo gruppo, li hati per tutto quello che hanno fatto fino ad oggi in un contesto legato all’emergenza COVID così complicato, sottolineando che “ora”. Presenti, oltre al presidente, anche il ds Ausilio e i due ad, Antonello e Marotta. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

