«Presidente Macron, non tradisca l'impegno della Francia con i rifugiati italiani» (Di venerdì 30 aprile 2021) Con una lunga lettera indirizzata a Macron, esponenti dello spettacolo e della cultura francese si oppongono all'estradizione dei sette ex terroristi arrestati a Parigi: «Quelle persone sono cambiate, hanno rinunciato alla violenza. Le ragioni politiche e la vendetta non possono vincere sulla giustizia» «Presidente Macron, è per volontà di un Presidente della Repubblica, François Mitterrand, che dei militanti di estrema sinistra italiani impegnati nella violenza politica durante gli anni '70 sono stati accolti nel nostro Paese a condizione espressa di abbandonare ogni attività illegale. Forse Lei non avrebbe questa preso questa decisione. Ma il contesto era diverso, la "strategia della tensione" ancora vivace, i giuristi francesi spesso ...

