LIVE Moto2 | GP Spagna 2021 in DIRETTA | Lowes al comando davanti a Gardner e Bezzecchi

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10 11.23 Marco! L’italiano sale al terzo posto e continua a migliorarsi nei primi settori della pista. 11.22 Samal! Ottima prestazione per il britannico che è il primo ad abbattere il muro del minuto e 41. 11.20 Anche Roberts torna in pista. L’americano ha ben figurato in quel di Portimao ed è pronto a confermarsi in Andalucia. 11.17 Samtorna in pista. Il britannico ha l’occasione questo week-end di firmare la quarta pole consecutiva nella serie, un risultato che gli permetterebbe di eguagliare il primato di Mattia Pasini. 11.14 Bulega, ottavo, è il migliore degli italiania Manzi e ...