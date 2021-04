LIVE F1 | GP Portogallo in DIRETTA | Bottas comanda la FP1 davanti a Sainz | Hamilton | “Macchina inguidabile”

(Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10 12.45:si lamenta del set-up della Mercedes: ““. 12.43: Di seguito l’ordine aggiornato dei tempi, ancora non in pista Verstappen: 1 ValtteriMercedes1:21.829 22 CarlosFerrari+0.427 1 3 Charles LECLERC Ferrari+0.675 1 4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.711 1 5 Fernando ALONSO Alpine+0.941 1 6 LewisMercedes+0.943 1 7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.302 1 8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.797 1 9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.837 1 10 George RUSSELL Williams+2.296 1 11 Lance STROLL Aston Martin+2.357 1 12 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.477 1 13 Lando NORRIS ...

DIRETTA FORMULA 1/ Prove liberestreaming: Leclerc a muro, ancora bandiera rossa DIRETTA FORMULA 1 GP2021: I PROTAGONISTI ATTESI A PORTIMAO Alla vigilia delle prime sessioni di prove ...Un modo per rendere più "tangibile" e reale l'idea stessa di concetto, in un momento in cui ... Il singolo viene anche presentato all'Eurovision Song Contest di Lisbona, in, ...Moto2 Gp Spagna Jerez Prove Libere 1 - La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna classe Moto2 (quarto appuntamento del Motomondiale 2021 che si disputerà domenica a Jerez, ndr) ha vi ...La cronaca live della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento della stagione 2021 di Formula 1 in programma sul circuito di Portimão ...