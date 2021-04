L’eredità: parolaccia durante il programma ma Insinna non dice nulla (Di venerdì 30 aprile 2021) Vediamo meglio insieme che cosa è successo ieri sera durante il game show L’eredità condotto da Flavio Insinna. L’eredità Insinna non sente la parolaccia?Il programma che tutte le sere prima di dare la linea al Tg1 ci tiene compagnia è quello condotto dal super amato e seguito Flavio Insinna. Ma nell’appuntamento di ieri sera è successo qualcosa che ha lasciato tutti senza parole, vediamo meglio insieme cosa. Flavio Insinna e la parolaccia Il concorrente che sembra aver avuto questo particolare problema è stata la giovane Giulia, probabilmente legato al fatto che era molto tesa. LEGGI ANCHE —-> AMICI 2021 IL TELEVOTO CAMBIA LE CARTE: SANGIOVANNI “SCIOCCATO” Quando le è stato chiesto quale era la ... Leggi su formatonews (Di venerdì 30 aprile 2021) Vediamo meglio insieme che cosa è successo ieri serail game showcondotto da Flavionon sente la?Ilche tutte le sere prima di dare la linea al Tg1 ci tiene compagnia è quello condotto dal super amato e seguito Flavio. Ma nell’appuntamento di ieri sera è successo qualcosa che ha lasciato tutti senza parole, vediamo meglio insieme cosa. Flavioe laIl concorrente che sembra aver avuto questo particolare problema è stata la giovane Giulia, probabilmente legato al fatto che era molto tesa. LEGGI ANCHE —-> AMICI 2021 IL TELEVOTO CAMBIA LE CARTE: SANGIOVANNI “SCIOCCATO” Quando le è stato chiesto quale era la ...

Advertising

infoitcultura : L’Eredità, vola la parolaccia durante il quiz: Insinna non reagisce - zazoomblog : L’Eredità vola la parolaccia durante il quiz: Insinna non reagisce - #L’Eredità #parolaccia #durante #quiz: - infoitcultura : L'Eredità, la concorrente non sa la risposta e dice una parolaccia. Fan increduli: «È impazzita?». Insinna reagisce… - leggoit : L'Eredità, la concorrente non sa la risposta e dice una parolaccia. Fan increduli: «È impazzita?». Insinna reagisce… -