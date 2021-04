Covid: Faraone, 'emendamento al Dl, centri commerciali aperti week end' (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr (Adnkronos) - "Con un emendamento al dl Covid chiediamo che i centri commerciali e gli outlet siano aperti nel fine settimana, nei festivi e prefestivi. Anche oggi voglia del primo maggio, quando però tutto è riaperto, quelle attività restano chiuse per una regola francamente incomprensibile".Lo dice Davide Faraone, presidente dei senatori di Iv. "Proprio la grandezza e lo spazio che caratterizzano questi luoghi, gli impianti di areazione, i conta persone, gli addetti alla sicurezza presenti, in molti casi gli ampi sfoghi all'aperto, sono la garanzia del rispetto del distanziamento sociale -prosegue-. Senza considerare che è proprio nel week end che si concentra il maggior giro di affari dei centri commerciali, il 50% ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr (Adnkronos) - "Con unal dlchiediamo che ie gli outlet sianonel fine settimana, nei festivi e prefestivi. Anche oggi voglia del primo maggio, quando però tutto è riaperto, quelle attività restano chiuse per una regola francamente incomprensibile".Lo dice Davide, presidente dei senatori di Iv. "Proprio la grandezza e lo spazio che caratterizzano questi luoghi, gli impianti di areazione, i conta persone, gli addetti alla sicurezza presenti, in molti casi gli ampi sfoghi all'aperto, sono la garanzia del rispetto del distanziamento sociale -prosegue-. Senza considerare che è proprio nelend che si concentra il maggior giro di affari dei, il 50% ...

