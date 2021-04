Alitalia, stipendi di aprile corrisposti in due tranches (Di venerdì 30 aprile 2021) Alitalia, in arrivo gli stipendi di aprile. I commissari straordinari del Gruppo Alitalia hanno dato informativa che gli stipendi di aprile verranno corrisposti in due tranches (50% + 50%) con valuta 3 e 4 maggio. Lo comunica Fnta. I Commissari di Alitalia in amministrazione straordinaria hanno accolto “le nostre istanze” e hanno effettuato la disposizione dell’erogazione del restante 50% delle retribuzioni, che sarà disponibile sui conti correnti nella giornata di martedì 4 maggio, affermano in una nota congiunta le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt e Ugl. “Come da noi richiesto, all’esito della riunione di oggi, è stato contestualmente convocato un tavolo di confronto, per la giornata di mercoledì 5 maggio, tra ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021), in arrivo glidi. I commissari straordinari del Gruppohanno dato informativa che glidiverrannoin due(50% + 50%) con valuta 3 e 4 maggio. Lo comunica Fnta. I Commissari diin amministrazione straordinaria hanno accolto “le nostre istanze” e hanno effettuato la disposizione dell’erogazione del restante 50% delle retribuzioni, che sarà disponibile sui conti correnti nella giornata di martedì 4 maggio, affermano in una nota congiunta le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt e Ugl. “Come da noi richiesto, all’esito della riunione di oggi, è stato contestualmente convocato un tavolo di confronto, per la giornata di mercoledì 5 maggio, tra ...

