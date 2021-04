Uomini e donne, prosegue tra Luca ed Elisabetta: ‘Abbiamo tolto i paletti’ (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo gli attacchi subiti nelle scorse puntate di Uomini e donne, Luca Cenerelli é tornato a sedersi al centro dello studio rivelando che la conoscenza con Elisabetta sta proseguendo. Tra loro c’è stato un passo avanti visto che hanno ammesso di essere stati in intimità. Luca ed Elisabetta fanno un passo avanti: ‘Abbiamo tolto i paletti’ Nella puntata appena andata in onda su Canale 5, il cavaliere Luca Cenerelli ha raccontato come è andata la settimana con Elisabetta, con la quale sino ad ora, non era riuscito a lasciarsi andare completamente. A proposito della loro conoscenza il cavaliere ha dichiarato: Ho trascorso una bella settimana. Mi sono rilassato e con lei sto provando a ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo gli attacchi subiti nelle scorse puntate diCenerelli é tornato a sedersi al centro dello studio rivelando che la conoscenza constando. Tra loro c’è stato un passo avanti visto che hanno ammesso di essere stati in intimità.edfanno un passo avanti:Nella puntata appena andata in onda su Canale 5, il cavaliereCenerelli ha raccontato come è andata la settimana con, con la quale sino ad ora, non era riuscito a lasciarsi andare completamente. A proposito della loro conoscenza il cavaliere ha dichiarato: Ho trascorso una bella settimana. Mi sono rilassato e con lei sto provando a ...

