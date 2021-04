**Ue: Draghi sente premier portoghese in vista riunione informale Consiglio** (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto oggi una conversazione telefonica con il primo ministro della Repubblica portoghese, Antonio Costa. Al centro dei colloqui vi sono stati gli ultimi sviluppi in preparazione della riunione informale dei Membri del Consiglio Europeo, che si terrà settimana prossima a Oporto. Lo si apprende da Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Marioha avuto oggi una conversazione telefonica con il primo ministro della Repubblica, Antonio Costa. Al centro dei colloqui vi sono stati gli ultimi sviluppi in preparazione delladei Membri del Consiglio Europeo, che si terrà settimana prossima a Oporto. Lo si apprende da Palazzo Chigi.

