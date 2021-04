Spiagge, Massimo Garavaglia: "Le norme ci sono già, l'estate è al sicuro" (Di giovedì 29 aprile 2021) "Non serve nessuna proroga perche' una norma esiste gia', anzi due: una per la proroga al 2033 e un'altra che congela le concessioni per il Covid". Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, interpellato a proposito delle concessioni balneari. Si tratta, aggiunge, di "un falso problema. Poi in Italia tutto piu' complicato perche' c'e' chi interpreta le norme ma questa e' un'altra questione. Ove fosse necessario, potrebbe essere utile fare una interpretazione autentica di norme gia' esistenti, ma l'unico messaggio che mi sento di mandare, l'unica cosa certa e' che l'estate e' tranquilla per tutti, gestori e utenti". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) "Non serve nessuna proroga perche' una norma esiste gia', anzi due: una per la proroga al 2033 e un'altra che congela le concessioni per il Covid". Così il ministro del Turismo, interpellato a proposito delle concessioni balneari. Si tratta, aggiunge, di "un falso problema. Poi in Italia tutto piu' complicato perche' c'e' chi interpreta lema questa e' un'altra questione. Ove fosse necessario, potrebbe essere utile fare una interpretazione autentica digia' esistenti, ma l'unico messaggio che mi sento di mandare, l'unica cosa certa e' che l'e' tranquilla per tutti, gestori e utenti".

Advertising

TG24info : Regione – Spiagge, Zingaretti: “Nel #Lazio dal 1° maggio si può | - LavoroLazio_com : Spiagge, nel Lazio dal 1° maggio si può partire. Zingaretti: 'Massimo impegno per riaprire ... - MagazineRC : Dal primo maggio il mare del #Lazio può riaprire in sicurezza, in linea con quanto avviene nelle altre #Regioni… - GaetaNews24 : SPIAGGE: NEL LAZIO DAL 1° MAGGIO SI PUÒ PARTIRE. ZINGARETTI: “MASSIMO IMPEGNO PER RIAPRIRE IN SICUREZZA LA STAGIONE… - ilmamilio : Regione Lazio | Spiagge, dal 1° Maggio si può partire. Zingaretti: 'Massimo impegno per riaprire in sicurezza stagi… -