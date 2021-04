Regeni | sul web spunta un documentario egiziano che prova a screditare la figura di Giulio

(Di giovedì 29 aprile 2021) Unche mette in cattiva luce ladiè comparso su YouTube in un canale che si chiama 'The story of' . Il filmato in tre parti, che dura 50 ...

... è costellato di errori, anche grossolani, come il nome dello stessoche viene storpiato. Riporta fatti già noti, ma ricostruiti con l'apparente intento di gettare discreditoricercatore e ...... come il nome dello stessoche viene storpiato, e riporta fatti già noti, ma offerti e costruiti con l'intento di gettare discreditoricercatore e di sostenere la tesi egiziana che le ...Si deciderà oggi nel corso dell'udienza davanti al Gup del tribunale di Roma se il quadro accusatorio a carico dei 4 agenti dei ...Un documentario egiziano che mette in cattiva luce la figura di Giulio Regeni è comparso su YouTube in un canale che si chiama "The story of Giulio Regeni". Il filmato in tre parti, che dura 50 minuti ...