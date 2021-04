Ragazza rapinata con un coltello alla gola | “Un paese morto dove nessuno controlla”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lo scorso martedì sera, intorno alle ore 21:15 nei pressi del comune di Casavatore, unaè stata derubata del proprio iPhone dopo una violenta rapina con un. A raccontare il tutto è stata proprio la sorella della vittima tramite un post sul gruppo facebook “Casavatore segnala”: “L’altro ieri alle 21:15 circa mia sorella ha subito una rapina in Via Cadorna a Casavatore. È stata minacciata con un grossopuntato sul viso da due criminali a bordo di un motorino per un iPhone. Anni fa anche a un’altra mia sorella successe la stessa cosa in Via Palizzi proprio vicino la postazione dei Vigili in pieno giorno. Siamo in unnon ci sono controlli, non ci sono sistemi di videosorveglianza, non ...