Peppe Lana | Joe Romano e Deborah Bontempi dal mio canale Telegram e We have a Dream

Il videoclip di 'Libertà', primo estratto dal nuovo lavoro discografico del cantautore siciliano Peppe Lana, vince la categoria 'Best Music Video' al Montreal Independent Film Festival, si aggiudica il premio 'Best director' al Munich Music Video Awards ed è in nomination nella sezione 'Music Video'. 'Non farmi la guerra' è il nuovo singolo di Ricky Ferranti. L'artista piacentino gioca con le immagini: si immedesima nei panni della Natura mentre parla all'umanità.