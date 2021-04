Mozzarella Dop | rettore Federico II alla guida comitato scientifico Consorzio

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ildell’UniversitàII di Napoli, Matteo Lorito, è il nuovo presidente deldeldi tuteladi bufala campana dop. Con Lorito entra a far parte dell’organismo anche l’ex ministro Luigi Nicolais, presidente, tra l’altro, della Fondazione Carditello; a completare il team è Germano Mucchetti, ordinario di Scienze e tecnologie alimentari al dipartimento di Scienze degli alimenti dell’università di Parma. Le nomine sono state decise dal consiglio di amministrazione del. L’obiettivo è di rilanciare le attività delin una forte sinergia con il mondo dei saperi. La mission dell’organismo è proprio il raccordo tra mondo, accademico e produttivo, per affrontare ...

Roma, 29 apr. (Labitalia) - Il rettore dell'Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito, è il nuovo presidente del comitato scientifico del Consorzio di tutela mozzarella di bufala campana dop.
09:55:35 Il rettore dell'Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito, è il nuovo presidente delComitato Scientifico del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop. Con Lorito entra a far ...