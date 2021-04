Fonseca non ha ancora deciso la formazione, vuole prima parlare con Sarri (Di giovedì 29 aprile 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 aprile 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

OfficialASRoma : ?? “Sono totalmente contrario alla Superlega. Chi comanda nel calcio non sono i soldi ma i tifosi, i giocatori e gli… - PinoVaccaro77 : @MarSnaaaa @eleonora_trotta @marcovarini @MaxNerozzi @PFonsecaCoach Era per dire che la Roma non è che raggiunga ce… - CORNERNEWS24 : #Calcio - E.League: Fonseca 'Non andremo a Manchester a difenderci' Tecnico Roma, è la gara più importante della mia carriera - Gmairocl : @PinoVaccaro77 @eleonora_trotta @marcovarini @MaxNerozzi @PFonsecaCoach Per me la rosa della Roma è superiore a que… - ansacalciosport : E.League: Fonseca 'Non andremo a Manchester a difenderci'. Tecnico Roma, è la gara più importante della mia carrier… -