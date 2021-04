Ex Milan – André Silva nel mirino del Real Madrid | News

Advertising

lazarismo : Che abbaglio che ho preso su Andrè Silva a Porto e Milan, attaccante veramente completo come pochi e tra i pochi ch… - infoitsport : Ex Milan – André Silva può finire al Real Madrid: le cifre - bergomifabio : ZHANG CON SOLDI E METODO , FONDO, LUKAKU, JUVE, MILAN, ANDRE SILVA, CHEL... - Andre_Dalma : Il 22 febbraio, però, la stagione del Toro precipita: durante la partita contro il Milan (la prima da titolare per… - calciomercatoit : ??#Inter - colloqui con #Ramadani per #Jovic: il serbo nel mirino anche dell'#Eintracht che potrebbe cedere Andre… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan André

La Gazzetta dello Sport

Inter, ipotesi Jovic per i nerazzurri con il suo agente Ramadani a Milano: il Real Madrid punta Andre Silva come sostituto del serbo La presenza di Fali Ramadani in Italia in questi giorni non è di ......per primo Il Real Madrid ci prova perSilva . Come scrive la Bild , le Merengues sono pronte a mettere sul piatto il cartellino di Luka Jovic , ora in prestito all' Eintracht : l'ex, dopo ...