Eurobasket 2022, sorteggio gironi: Italia nel gruppo C, affronterà la Grecia (Di giovedì 29 aprile 2021) I risultati del sorteggio dei gironi dell’Eurobasket 2022, torneo che si giocherà dall’1 al 18 settembre 2022 nei quattro Paesi ospitanti (Repubblica Ceca, Georgia, Germania e Italia). Gli Azzurri sono stati sorteggiati nel gruppo C e affronteranno Estonia, Grecia, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna. Un girone che si giocherà interamente dall’1 al 9 settembre al Forum di Milano. Ecco quindi i risultati completi dei gironi sorteggiati nella cerimonia tenutasi alla Verti Music Hall di Berlino. gruppo A Georgia Turchia Spagna Russia Belgio Bulgaria gruppo B Germania Lituania Francia Slovenia Ungheria Bosnia-Erzegovina gruppo ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) I risultati deldeidell’, torneo che si giocherà dall’1 al 18 settembrenei quattro Paesi ospitanti (Repubblica Ceca, Georgia, Germania e). Gli Azzurri sono stati sorteggiati nelC e affronteranno Estonia,, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna. Un girone che si giocherà interamente dall’1 al 9 settembre al Forum di Milano. Ecco quindi i risultati completi deisorteggiati nella cerimonia tenutasi alla Verti Music Hall di Berlino.A Georgia Turchia Spagna Russia Belgio BulgariaB Germania Lituania Francia Slovenia Ungheria Bosnia-Erzegovina...

