Doppio funerale per adolescente trans | i genitori non concordano sul sesso

Roma, 29 apr — I genitori di un adolescente trans australiano, morto suicida all'inizio di marzo, hanno deciso di organizzare due funerali separati perché non riuscivano a mettersi d'accordo sul sesso del defunto. Una situazione grottesca che ha fatto da contorno a una vicenda già tragica. Secondo Newsweek, che ha riportato la notizia, i genitori del «ragazzo» trans — in realtà una ragazza di 15 anni — non riuscivano a raggiungere un accordo sul nome da scolpire sulla lapide. Tanto da portare il caso al Tribunale della famiglia australiano. I due genitori in disaccordo sul sesso del ragazzo trans Da un lato troviamo la madre, sicura del fatto che il «figlio» trans avrebbe odiato vedere scritto il proprio nome ...

