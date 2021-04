Dl proroghe: PA no obbligo smart working 50%. Patente: slitta esame teorico. Caso spiagge (Di giovedì 29 aprile 2021) Via libera al dl proroghe da parte nel Consiglio dei ministri di stamane: via l'obbligo di smart working per un dipendente pubblico su due, estensione della validità delle carte d'identità scadute , ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Via libera al dlda parte nel Consiglio dei ministri di stamane: via l'diper un dipendente pubblico su due, estensione della validità delle carte d'identità scadute , ...

Advertising

infoitinterno : Nella bozza Dl proroghe mancano misura su concessioni balneari e obbligo 50% smart working nella PA - Gazzettino : Concessioni balneari, nessuna norma nel Dl proroghe. E salta obbligo 50% smart working nella Pa - UnioneSarda : Ok al #DecretoProroghe, via l’obbligo di far lavorare in #smartworking un dipendente pubblico su 2 - occhio_notizie : Approvato il decreto proroghe, salta l'obbligo smart working al 50% per la Pubblica amministrazione - RaiNews : Non entra nel provvedimento neanche la proroga della sospensione delle cartelle esattoriali, in scadenza il 2 maggi… -