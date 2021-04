Come sarà il futuro dei computer? (Di giovedì 29 aprile 2021) Per quanto un qualunque portatile di oggi sia immensamente più potente dei computer utilizzati anche solo pochi decenni fa, la loro struttura di base è esattamente la stessa. A fare la differenza è soltanto il numero di transistor presenti sui chip. Numero che da oltre cinquant’anni, seguendo la legge di Moore, raddoppia in media ogni 24 mesi. Un progresso quindi più quantitativo che qualitativo. Le cose, però, sono destinate a cambiare radicalmente con l’avvento dei computer quantistici, che rappresentano un nuovo paradigma nel mondo informatico. Sviluppo di farmaci, meteorologia, crittografia, comunicazioni, intelligenza artificiale, genetica: i campi che potrebbero essere rivoluzionati dai computer quantistici sono tra i più importanti per l’umanità. Ed è per questo che nazioni Come la Cina stanno investendo ... Leggi su wired (Di giovedì 29 aprile 2021) Per quanto un qualunque portatile di oggi sia immensamente più potente deiutilizzati anche solo pochi decenni fa, la loro struttura di base è esattamente la stessa. A fare la differenza è soltanto il numero di transistor presenti sui chip. Numero che da oltre cinquant’anni, seguendo la legge di Moore, raddoppia in media ogni 24 mesi. Un progresso quindi più quantitativo che qualitativo. Le cose, però, sono destinate a cambiare radicalmente con l’avvento deiquantistici, che rappresentano un nuovo paradigma nel mondo informatico. Sviluppo di farmaci, meteorologia, crittografia, comunicazioni, intelligenza artificiale, genetica: i campi che potrebbero essere rivoluzionati daiquantistici sono tra i più importanti per l’umanità. Ed è per questo che nazionila Cina stanno investendo ...

Advertising

UlisseRai1 : L’erede tanto desiderato viene battezzato Edoardo, noto come re Edoardo VI. Ma la gioia per la nascita del figlio s… - sbonaccini : Nel PNRR il Governo ha inserito, tra i 14 progetti strategici come grandi attrattori culturali, il Parco del Delta… - lauraboldrini : Oggi esco dall’ospedale Rizzoli di Bologna. La mia gratitudine va a chi mi ha operata, curata e assistita. Torno a… - Marco08865229 : RT @HababaAlaa: Buongiorno! ?????? Prendi la vita come viene, perché una cosa è certa: non sarà mai come la vuoi tu ??????buona giornata a tut… - _FedericoGrossi : @calcioinglese La Roma arriva con una difesa inedita, smalling ha sempre giocato centrale nella difesa a tre, mai c… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà Calabria. I terreni 'liberati' dal procuratore Non gli unici episodi, come ha ricordato il procuratore. "La cooperativa, oltre all'occupazione ... Un bel 'regalo' anche per il 'giudice ragazzino' che il 9 maggio sarà beatificato nella Cattedrale di ...

Elettra Investimenti, il cda ritiene congrua l'offerta di Orizzonte Uno da 10,60 a titolo 11971, come successivamente modificato ed integrato, esprimendo le proprie valutazioni in merito: (... che sarà allegato al Documento di Offerta e, quindi, reso pubblico in data 30 aprile 2021 con le ...

Meteo, come sarà il 1° maggio? E gli ultimi giorni di aprile? Ilmeteo.net Non gli unici episodi,ha ricordato il procuratore. "La cooperativa, oltre all'occupazione ... Un bel 'regalo' anche per il 'giudice ragazzino' che il 9 maggiobeatificato nella Cattedrale di ...11971,successivamente modificato ed integrato, esprimendo le proprie valutazioni in merito: (... cheallegato al Documento di Offerta e, quindi, reso pubblico in data 30 aprile 2021 con le ...