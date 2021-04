Borsa: Milano guadagna (+0,2%) con banche e utility (Di giovedì 29 aprile 2021) Prosegue in leggero positivo Piazza Affari (+0,2%) intorno a metà seduta, fanalino di coda tra le principali Borse europee. A Milano sono in forma le utility, iniziando da A2a (+2,5%) e Hera (+1,3%). ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Prosegue in leggero positivo Piazza Affari (+0,2%) intorno a metà seduta, fanalino di coda tra le principali Borse europee. Asono in forma le, iniziando da A2a (+2,5%) e Hera (+1,3%). ...

