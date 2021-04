Barça, pranzo Laporta - Jorge Messi per trattenere Leo (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Psg ha fatto la sua mossa, Joan Laporta ha ribattuto. La battaglia per prendere o trattenere Leo Messi è partita da mesi, ed è sempre aperta. Leo gioca e segna, 23 gol in 24 partite nel 2021, e ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Psg ha fatto la sua mossa, Joanha ribattuto. La battaglia per prendere oLeoè partita da mesi, ed è sempre aperta. Leo gioca e segna, 23 gol in 24 partite nel 2021, e ...

Ultime Notizie dalla rete : Barça pranzo Barça, pranzo Laporta - Jorge Messi per trattenere Leo In ogni caso si sta muovendo anche Laporta, che è stato a pranzo con Jorge Messi per parlare del futuro di suo figlio.

