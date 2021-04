Amici 2021: Peparini si trasforma nella De Filippi e aiuta Samuele (Di giovedì 29 aprile 2021) Spesso la lontananza genera timori e incomprensioni. Ad Amici 2021 Veronica Peparini è andata in soccorso al suo allievo Samuele. Ecco cos’è successo Spesso la lontananza genera timori, incomprensioni e malumori e questa volta è toccato ad un ballerino di Amici 2021. Samuele, uno dei ballerini della maestra Veronica Peparini, dopo una telefonata con la sua fidanzata Claudia è scoppiato a piangere. In un primo momento ha mascherato l’accaduto spiegando ai suoi compagni che lo sconforto era dovuto alla mancanza di idee per le coreografie. Vedendo Samuele in lacrime, la sua insegnante ha deciso di incontrare l’allievo per andare più a fondo. “Non riesco ad avere più idee che mi possano aiutare con quello che devo ... Leggi su zon (Di giovedì 29 aprile 2021) Spesso la lontananza genera timori e incomprensioni. AdVeronicaè andata in soccorso al suo allievo. Ecco cos’è successo Spesso la lontananza genera timori, incomprensioni e malumori e questa volta è toccato ad un ballerino di, uno dei ballerini della maestra Veronica, dopo una telefonata con la sua fidanzata Claudia è scoppiato a piangere. In un primo momento ha mascherato l’accaduto spiegando ai suoi compagni che lo sconforto era dovuto alla mancanza di idee per le coreografie. Vedendoin lacrime, la sua insegnante ha deciso di incontrare l’allievo per andare più a fondo. “Non riesco ad avere più idee che mi possanore con quello che devo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I genitori della studentessa presunta vittima di stupro, che secondo le accuse sarebbe stato compiuto da Ciro Grill… - fattoquotidiano : Ciro Grillo, i genitori della ragazza che ha denunciato lo stupro: “Frammenti di video condivisi tra amici. Agiremo… - repubblica : La famiglia della ragazza che ha denunciato Ciro Grillo e gli amici per violenza sessuale: “Fango su nostra figlia,… - DanieleMazza9 : RT @LaVeritaWeb: Nel 2019, dopo la denuncia della ragazza, Ciro e gli amici si fanno interrogare senza conoscere i dettagli. Poi nel 2021,… - ElisaDiGiacomo : Amici, Samuele in lacrime per la fidanzata: 'Non ce la faccio a parlare' -