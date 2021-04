Selvaggia Lucarelli: «Quando ho capito di essere guarita (da un amore tossico)» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Col senno di poi i segnali c’erano tutti. La prima mail in cui lui, in fondo, parlava solo di se stesso. La prima litigata, per il tappo dell’ammorbidente chiuso male. Il ritrovarsi in ginocchio, nella doccia, con un unico obiettivo: pulire tutte le fughe. Il lettino del bambino? Nascondiamolo nella Spa. Col senno di poi è (più) facile riconoscere che «il nome del ristorante in cui andare la prima sera fu l’ultima cosa che governai io». Il difficile è rendersene conto «durante» (o ancora meglio «prima»). «Non ero innamorata, ero ammalata», Selvaggia Lucarelli, 46 anni, lo dice nella prima puntata del suo primo postcast Proprio a me (prodotto da Chora Media, e disponibile su tutte le principali piattaforme), che partendo dalla sua testimonianza rivela come un amore può essere tossico, e fino a che punto si può sprofondare in una relazione malata. Anche quando per il mondo sei «una dominatrice, una che non lasciava scoperto il fianco». La giornalista e scrittrice ha vissuto quattro anni di «dipendenza affettiva»: era nei suoi 30 anni, aveva divorziato da poco ed era madre di un bambino (Leon, ndr) di tre anni. E la sua storia fa da incipit a quella di altre donne (e di un uomo), per poi concludere con una lunga chiacchierata con una psicologa: «Volevo che chi ha attraversato quello che ho vissuto io si riconoscesse: non è infelicità, è malattia». E «guarire» è possibile. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 aprile 2021) Col senno di poi i segnali c’erano tutti. La prima mail in cui lui, in fondo, parlava solo di se stesso. La prima litigata, per il tappo dell’ammorbidente chiuso male. Il ritrovarsi in ginocchio, nella doccia, con un unico obiettivo: pulire tutte le fughe. Il lettino del bambino? Nascondiamolo nella Spa. Col senno di poi è (più) facile riconoscere che «il nome del ristorante in cui andare la prima sera fu l’ultima cosa che governai io». Il difficile è rendersene conto «durante» (o ancora meglio «prima»). «Non ero innamorata, ero ammalata», Selvaggia Lucarelli, 46 anni, lo dice nella prima puntata del suo primo postcast Proprio a me (prodotto da Chora Media, e disponibile su tutte le principali piattaforme), che partendo dalla sua testimonianza rivela come un amore può essere tossico, e fino a che punto si può sprofondare in una relazione malata. Anche quando per il mondo sei «una dominatrice, una che non lasciava scoperto il fianco». La giornalista e scrittrice ha vissuto quattro anni di «dipendenza affettiva»: era nei suoi 30 anni, aveva divorziato da poco ed era madre di un bambino (Leon, ndr) di tre anni. E la sua storia fa da incipit a quella di altre donne (e di un uomo), per poi concludere con una lunga chiacchierata con una psicologa: «Volevo che chi ha attraversato quello che ho vissuto io si riconoscesse: non è infelicità, è malattia». E «guarire» è possibile.

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Non è che gli altri partiti oltre il M5S siano all'avanguardia per quanto riguarda l'idea della donna. Penso al PD… - PiazzapulitaLA7 : Il fatto che Grillo sia un padre dal mio punto di vista non costituisce un'attenuante ma un'aggravante. Perché rapp… - ElianoReale : @Ruffino_Lorenzo Un duro colpo per Il fatto quotidiano e Selvaggia Lucarelli, che non potranno più scrivere la sup… - AryaSeven7 : Selvaggia ASFALTATRICE Lucarelli. - LadyNews_ : #SelvaggiaLucarelli torna ad attaccare #MassimoGiletti e #VittorioSgarbi sul caso #Grillo -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli Diletta Leotta al centro del gossip, Lucarelli: "Se non ti piace il gioco?" Diletta Leotta si sfoga dopo gli ultimi gossip sul suo conto, Selvaggia Lucarelli: "Se non ti piace il gioco non racconti nulla di te" Diletta Leotta è ormai al centro del gossip da diversi mesi. E ieri la ragazza, dopo l'ennesima illazione sul suo conto, si è ...

Intervista a Daniela Martani, ex concorrente dell'Isola dei Famosi Selvaggia Lucarelli mi ha dato della no - vax e tutti i giornali hanno divulgato quell'informazione. Io non ho mai dichiarato di essere no - vax ma mi sono sempre battuta per la libertà di scelta. Io ...

Caso Grillo, Selvaggia Lucarelli: "Il fatto che sia un padre costituisce un'aggravante" La7 Selvaggia Lucarelli: «Quando ho capito di essere guarita (da un amore tossico)» La giornalista e scrittrice nel podcast «Proprio a me» racconta di quando «non ero innamorata, ma ero malata». La sua storia (sbagliata) e poi quella di altre donne (e di un uomo). Gli errori, le «col ...

Diletta Leotta al centro del gossip, Lucarelli: “Se non ti piace il gioco…” Diletta Leotta si sfoga dopo gli ultimi gossip sul suo conto, Selvaggia Lucarelli: "Se non ti piace il gioco non racconti nulla di te" Diletta Leotta è ...

Diletta Leotta si sfoga dopo gli ultimi gossip sul suo conto,: "Se non ti piace il gioco non racconti nulla di te" Diletta Leotta è ormai al centro del gossip da diversi mesi. E ieri la ragazza, dopo l'ennesima illazione sul suo conto, si è ...mi ha dato della no - vax e tutti i giornali hanno divulgato quell'informazione. Io non ho mai dichiarato di essere no - vax ma mi sono sempre battuta per la libertà di scelta. Io ...La giornalista e scrittrice nel podcast «Proprio a me» racconta di quando «non ero innamorata, ma ero malata». La sua storia (sbagliata) e poi quella di altre donne (e di un uomo). Gli errori, le «col ...Diletta Leotta si sfoga dopo gli ultimi gossip sul suo conto, Selvaggia Lucarelli: "Se non ti piace il gioco non racconti nulla di te" Diletta Leotta è ...