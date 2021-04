Orlando: il Recovery dei professionisti è l’equo compenso (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il ministro del Lavoro ricorda che la ripresa, per i professionisti, non può realizzarsi come per magia, o per il semplice effetto trascinamento dell’economia La frase non è scontata: «Credo che questa grande mole d’investimenti e spinta verso il futuro necessiti di una valorizzazione del mondo delle professioni, e credo vada ripresa la battaglia per l’equo compenso». A dirlo è il titolare del dossier sulla tutela dei compensi professionali, Andrea Orlando. Parole, pronunciate dal ministro al “Festival” dei Consulenti del lavoro, che non sono del tutto prevedibili in particolare per il nesso che Orlando indica fra il grande sforzo di rilancio da attuare nel Paese grazie ai fondi Ue e l’universo delle libere professioni. Il titolare del Lavoro e delle Politiche sociali di fatto ricorda ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il ministro del Lavoro ricorda che la ripresa, per i, non può realizzarsi come per magia, o per il semplice effetto trascinamento dell’economia La frase non è scontata: «Credo che questa grande mole d’investimenti e spinta verso il futuro necessiti di una valorizzazione del mondo delle professioni, e credo vada ripresa la battaglia per». A dirlo è il titolare del dossier sulla tutela dei compensi professionali, Andrea. Parole, pronunciate dal ministro al “Festival” dei Consulenti del lavoro, che non sono del tutto prevedibili in particolare per il nesso cheindica fra il grande sforzo di rilancio da attuare nel Paese grazie ai fondi Ue e l’universo delle libere professioni. Il titolare del Lavoro e delle Politiche sociali di fatto ricorda ...

Advertising

AndreaOrlandosp : Il @pdnetwork si è intestato e ha vinto una battaglia importantissima. La clausola nel #PNRR che privilegia, nella… - lifestyleblogit : Festival del lavoro, Orlando: 'In Recovery contributo consulenti e professionisti da valorizzare' - - scuolainforma : Recovery Plan e pensioni: le parole del ministro Orlando - lavoroperte : Festival del lavoro, Orlando: 'In Recovery contributo consulenti e professionisti da valorizzare' - zazoomblog : Festival del lavoro Orlando: In Recovery contributo consulenti e professionisti da valorizzare - #Festival #lavoro… -