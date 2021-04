Messina | disservizi idrici | intervento urgente in via Catania per consentire la riparazione di una perdita

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 28 aprile 2021): i lavori inizieranno intorno alle ore 15 e riguarderanno l’abitato cittadino che va da Viale Europa sino a Minissale. L’acqua tornerà in rete in serata I tecnici di AMAM svolgeranno unnel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 aprile, a partire dalle ore 15, per riparare una copiosariscontrata in via, in prossimità della Piscina Comunale. Peri lavori in sicurezza, dunque, l’erogazione idrica verrà sospesa in tutta l’area sud cittadina, compresa tra Viale Europa e Minissale, dove l’acqua tornerà in rete in serata, per seguire poi la regolare distribuzione. L'articolo proviene da City Roma News.