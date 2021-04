Elena D’Amario non è più fidanzata: “Per me è difficile trovare l’amore” (Di mercoledì 28 aprile 2021) La vita privata di Elena D’Amario, la talentuosa ballerina professionista di Amici, non è mai stata particolarmente al centro delle cronache rosa, essendo particolarmente riservata e attenta alla sua privacy. Eppure, proprio durante un incontro pomeridiano con i i ragazzi del talent, la danzatrice si è trovata a dover parlare della sua vita sentimentale, dichiarando di essere tornata single dopo la storia con Alessio La Padula. Le parole di Elena D’Amario La conferma, quindi, è arrivata dalla diretta interessata, che rispondendo ad una domanda di Aka7even su come riuscisse a coniugare vita lavorativa e affetti, non ha potuto far altro che parlare apertamente della sua situazione attuale, rivelando di essere tornata single. Non sempre è facile conciliare due aspetti fondamentali della vita e, spesso, si è chiamati a ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) La vita privata di, la talentuosa ballerina professionista di Amici, non è mai stata particolarmente al centro delle cronache rosa, essendo particolarmente riservata e attenta alla sua privacy. Eppure, proprio durante un incontro pomeridiano con i i ragazzi del talent, la danzatrice si è trovata a dover parlare della sua vita sentimentale, dichiarando di essere tornata single dopo la storia con Alessio La Padula. Le parole diLa conferma, quindi, è arrivata dalla diretta interessata, che rispondendo ad una domanda di Aka7even su come riuscisse a coniugare vita lavorativa e affetti, non ha potuto far altro che parlare apertamente della sua situazione attuale, rivelando di essere tornata single. Non sempre è facile conciliare due aspetti fondamentali della vita e, spesso, si è chiamati a ...

Advertising

nagia59 : RT @Librimondadori: 'La danza per me è ossigeno, è baricentro vitale, è felicità. Quando provo a pensare a che cosa avrei fatto se non foss… - _verdetropicale : RT @chiamamematto: Ennesimo tweet di apprezzamento per la dea Elena D’Amario #amici20 - Librimondadori : 'La danza per me è ossigeno, è baricentro vitale, è felicità. Quando provo a pensare a che cosa avrei fatto se non… - izykidnappedme : RT @chiamamematto: Ennesimo tweet di apprezzamento per la dea Elena D’Amario #amici20 - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: Salto Elena D'Amario editore Mondadori EUR 16.15 -