Curva contagi ancora in discesa: tasso di positività al 3,4% (Di mercoledì 28 aprile 2021) Aumento dei nuovi contagi contenuto nelle ultime 24 ore - complessivamente oltre 10mila nuovi positivi - a fronte di un numero di tamponi raddoppiato (oltre 300 mila). E' il dato più basso dell'ultimo ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Aumento dei nuovicontenuto nelle ultime 24 ore - complessivamente oltre 10mila nuovi positivi - a fronte di un numero di tamponi raddoppiato (oltre 300 mila). E' il dato più basso dell'ultimo ...

