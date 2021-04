Calcio | Nela | ‘Roma pari al Manchester | Sarri è un grande allenatore’

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Anche se molti la danno per favorita credo che Roma eUnited partano alla”. Lo ha detto l’ex difensore della Roma, Sebino, all’Adnkronos, parlando della semifinale di Europa League che giovedì vedrà i giallorossi affrontare i Red Devils. “Una partita diversa – ha proseguito– come lo sono sempre quando si gioca in 180 minuti. Credo sarà fondamentale l’andata”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Nela

Metro

Boniek: NapoliLazio? I biancolesti stanno giocando un bele vengono da una striscia di partite molto positive. Credo che stasera al Maradona sarà una ...PERCHE'IL NAPOLI NON POTEVA RIENTRARE...Dalle 14.50 Filippo Corsini condurrà Tutto ilminuto per minuto con incontri di serie A (... fino alla chiusura alle 23.30, i commenti e la moviola con Sebinoe Filippo Grassia. Lo sport di ...Quello tra Konami e l’SS Calcio Napoli è un accordo previsto per essere duraturo, che garantirà numerosi diritti di commercializzazione ...Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Anche se molti la danno per favorita credo che Roma e Manchester United partano alla pari”. Lo ha detto l’ex difensore della Roma, Sebino Nela, all’Adnkronos, parlando del ...