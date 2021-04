Anticipazioni Una Vita, Puntate 3-8 Maggio 2021: Camino Deve Sposare Ildefonso! (Di mercoledì 28 aprile 2021) Anticipazioni Una Vita, trama Puntate dal 3 all’8 Maggio 2021: Camino conosce il suo pretendente Ildefonso e sembra esserci simpatia. Felicia però le fa un’imposizione, mentre Liberto scopre qualcosa su Maite… Ad Una Vita, purtroppo, non manca mai la sofferenza per i personaggi e così sarà anche per Camino. Dopo essersi innamorata di Maite, la ragazza sarà costretta da Felicia a sposarsi con un uomo. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una Vita: dove eravamo rimasti Genoveva è in ansia per il comportamento di Ursula, che minaccia di distruggerle la Vita da un momento all’altro. Felipe si accorge degli atteggiamenti molto strani della donna. Santiago e Marcia partono alla volta ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 28 aprile 2021)Una, tramadal 3 all’8conosce il suo pretendente Ildefonso e sembra esserci simpatia. Felicia però le fa un’imposizione, mentre Liberto scopre qualcosa su Maite… Ad Una, purtroppo, non manca mai la sofferenza per i personaggi e così sarà anche per. Dopo essersi innamorata di Maite, la ragazza sarà costretta da Felicia a sposarsi con un uomo. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Una: dove eravamo rimasti Genoveva è in ansia per il comportamento di Ursula, che minaccia di distruggerle lada un momento all’altro. Felipe si accorge degli atteggiamenti molto strani della donna. Santiago e Marcia partono alla volta ...

