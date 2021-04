Selena Gomez scrive a Draghi per chiedergli di donare i vaccini in eccesso: le reazioni del web (Di martedì 27 aprile 2021) Uno dei momenti migliori del 2020 è stato quando Miley Cyrus ha scritto su Twitter all’allora premier italiano, Giuseppe Conte, per chiedergli di unirsi alle proteste del Black Lives Matter e di sostenere una campagna legata all’emergenza Covid. Attenzione, perché un anno dopo, la storia si ripete. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 aprile 2021) Uno dei momenti migliori del 2020 è stato quando Miley Cyrus ha scritto su Twitter all’allora premier italiano, Giuseppe Conte, per chiedergli di unirsi alle proteste del Black Lives Matter e di sostenere una campagna legata all’emergenza Covid. Attenzione, perché un anno dopo, la storia si ripete.

Advertising

DSantanche : Cara #SelenaGomez, tu non sai ma da queste parti sono passati i grillini con Conte, e un tizio di nome #Arcuri. Per… - BenedettaVndr : RT @britishaxel: Gli italiani: OMG SELENA GOMEZ E META ITALIANA Selena Gomez: non sa l’Italiano non conosce neanche dove cazzo stia il Sorr… - thebitchisbackf : RT @salvinibloccam1: Selena Gomez che cerca le dosi extra di vaccino in Italia: - thedoctordonnna : Dov'è selena gomez mo? - YujikiriSimp : RT @britishaxel: Gli italiani: OMG SELENA GOMEZ E META ITALIANA Selena Gomez: non sa l’Italiano non conosce neanche dove cazzo stia il Sorr… -