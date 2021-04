Advertising

Italpress : Santabarbara Hospital di Gela, in un documentario un anno di pandemia - TfnWeb : Un anno di pandemia al Santabarbara Hospital di Gela: un documentario per raccontarlo -

Ultime Notizie dalla rete : Santabarbara Hospital

Si intitola 'Un altra primavera' il documentario breve realizzato dalla clinicadi Gela per raccontare le emozioni, i pensieri e le esperienze vissute all interno della struttura durante l ultimo anno. Il documentario stato girato poche settimane, dopo la ...Si intitola ' Un'altra primavera ' il documentario breve realizzato dalla clinicadi Gela per raccontare le emozioni, i pensieri e le esperienze vissute all'interno della struttura durante l'ultimo anno. Il documentario è stato girato poche settimane dopo la ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Il documentario breve realizzato dalla clinica Santabarbara Hospital di Gela per raccontare le emozioni, i pensieri e le esperienze vissute all’interno della struttura durante l’ultimo anno ...