Padova, ragazzo di colore bloccato a terra dai vigili. Video shock diventa virale, scatta l'indagine interna (Di martedì 27 aprile 2021) Polemiche a Padova: ragazzo di colore bloccato a terra dai vigili, uno gli stringe il braccio intorno al collo. Il Video finisce in rete e diventa virale. Ha fatto in poche ore il giro della rete il Video di tre vigili, tre agenti della polizia municipale di Padova, che hanno bloccato a terra un ragazzo di colore. Il filmato mostra la lotta e poi uno degli agenti che tiene il giovane a terra con un braccio stretto intorno al collo.

pietro30199674 : RT @benq_antonio: #PADOVA ieri DA NON CREDERE! 5 vigili urbani accerchiano un ragazzo perché non ha i freni nella sua bicicletta e stava f… - news_mondo_h24 : Padova, ragazzo di colore bloccato a terra dai vigili. Video shock diventa virale, scatta l’indagine interna - aranciok : RT @benq_antonio: #PADOVA ieri DA NON CREDERE! 5 vigili urbani accerchiano un ragazzo perché non ha i freni nella sua bicicletta e stava f… - Tegoland : RT @IvanGrozny3: Padova, 25 aprile 2021. I tanti che hanno assistito, tra cui l’autore del video, hanno difeso il ragazzo ed evitato conse… - neXtquotidiano : Il video choc dei vigili che stringono il collo di un ragazzo a terra a Padova -