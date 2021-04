Non serve la Superlega, basta saper gestire un’azienda come fa l’Atalanta (Di martedì 27 aprile 2021) Ad un certo punto a Florentino Perez, o ad Andrea Agnelli, o qualunque altro dei 12 top-manager di club ricchissimi sull’orlo del fallimento che sbandierano la Superlega come unica soluzione possibile contro lo sfascio dovuto alla pandemia, racconteranno dell’Atalanta. l’Atalanta, attualmente seconda in Serie A davanti a due delle tre società italiane che la reputano non meritevole di stare tra le grandi d’Europa. La squadra che si è piazzata terzo in campionato nelle ultime due stagioni, che ha raggiunto i quarti e gli ottavi di Champions. La squadra che mentre tutti gli altri piangono miseria chiude il bilancio al 31 dicembre 2020 con 51,7 milioni di utili. La Gazzetta dello Sport analizza questa sproporzione quasi imbarazzante tra la gestione della famiglia Percassi e le rivali, sottolineando che “l’esercizio ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 aprile 2021) Ad un certo punto a Florentino Perez, o ad Andrea Agnelli, o qualunque altro dei 12 top-manager di club ricchissimi sull’orlo del fallimento che sbandierano launica soluzione possibile contro lo sfascio dovuto alla pandemia, racconteranno del, attualmente seconda in Serie A davanti a due delle tre società italiane che la reputano non meritevole di stare tra le grandi d’Europa. La squadra che si è piazzata terzo in campionato nelle ultime due stagioni, che ha raggiunto i quarti e gli ottavi di Champions. La squadra che mentre tutti gli altri piangono miseria chiude il bilancio al 31 dicembre 2020 con 51,7 milioni di utili. La Gazzetta dello Sport analizza questa sproporzione quasi imbarazzante tra la gestione della famiglia Percassi e le rivali, sottolineando che “l’esercizio ...

