Nagelsmann è il nuovo allenatore del Bayern Monaco | pagata una clausola record di 25 milioni

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 aprile 2021) Julianpassa dalla panchina del Lipsa a quella del, per una cifradi 25di euro. Larescissoria non ha precedenti per unnella storia.succede ad Hansi Flick e ha firmato un contratto quinquennale. Julianwird Cheftrainer des FC. Vertrag von Hansi Flick wird wunschgemäß aufgelöst. https://t.co/4krgkZGhSt — FC(@FC) April 27, 2021 Con Flick si chiude un’era per il, con ben 6 titoli portati a casa, inclusa la vittoria della Champions League lo scorso anno. In attesa del settimo.è da anni considerato il papabile ...