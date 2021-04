Inter, la squadra pronta ad aiutare il club: niente premio scudetto (Di martedì 27 aprile 2021) La situazione finanziaria del club nerazzurro ancora non è delle migliori e i calciatori sono pronti a dare una mano Ormai lo scudetto tanto atteso dista solo 4 punti e già nel prossimo turno l’Inter di Antonio Conte potrebbe inizare i festeggiamenti per un titolo che manca da molti anni. Merito del tecnico salentino è anche quello di essere riucire a costruire un gruppo solido e con molto senso d’appartenzenza verso il club. L’esempio di Darmian certifica la dote di Conte di essere riuscito a far sentire tutti giocatori parte integrannte del progetto. La squadra nerazzurra non ha patito le turbolenze societarie e soprattutto finanziarie della proprietà cinese, creando una sorta di bolla ad Appiano Gentile dove lavorare partita per partita. Il presidente Zhang, ora, potrebbe finalmente tornare ... Leggi su zon (Di martedì 27 aprile 2021) La situazione finanziaria delnerazzurro ancora non è delle migliori e i calciatori sono pronti a dare una mano Ormai lotanto atteso dista solo 4 punti e già nel prossimo turno l’di Antonio Conte potrebbe inizare i festeggiamenti per un titolo che manca da molti anni. Merito del tecnico salentino è anche quello di essere riucire a costruire un gruppo solido e con molto senso d’appartenzenza verso il. L’esempio di Darmian certifica la dote di Conte di essere riuscito a far sentire tutti giocatori parte integrannte del progetto. Lanerazzurra non ha patito le turbolenze societarie e soprattutto finanziarie della proprietà cinese, creando una sorta di bolla ad Appiano Gentile dove lavorare partita per partita. Il presidente Zhang, ora, potrebbe finalmente tornare ...

Advertising

MatteoPedrosi : Ma quando scrivete “il Toro si è scansato” non vi viene neanche lontanamente il dubbio che il #Napoli sia nettament… - Inter : ?? | SQUADRA ???? FORZA RAGAZZI, #FORZAINTER ???? #SpeziaInter - tancredipalmeri : I contratti #SuperLeague mostrano che Real Madrid e Barcellona avrebbero ricevuto a testa 60m€ più di ogni altro.… - Marcellino66it : @Ale18727291 @NeroTifoso Se la moglie di un tuo collega andasse in tv a dire che tu non lavori bene ti incazzeresti… - Gemelli_Amber : Inter, il miglioramento della squadra di Antonio Conte in numeriStay connected to follow our appointments -