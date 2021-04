Enel X OpenCharge - Nuovi piani flat per la ricarica

Leggi su quattroruote

(Di martedì 27 aprile 2021)re l'auto elettrica da casa o dall'ufficio senza limiti, a una tariffa prestabilita, proprio come da tempo già avviene per i telefonini: è quanto prevede, la nuova offerta congiunta diEnergia edX, che oltretutto include l'equivalente in kWh di un paio di pieni di elettroni dalle colonnine pubbliche secondomodulabili in base alle caratteristiche del veicolo. L'offerta base. Iabbonamenti "" diX, dei quali si può usufruire a patto di avere una wallbox, partono dalla tariffa20, che è pensata per i veicoli dotati di batterie fino a 20 kWh, come le Smart EQ fortwo ed EQ forfour, equipaggiate con accumulatori da 18 kWh, e la microcar Citroën Ami, che si ferma a 5,5 kWh. In tal ...