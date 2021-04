Diletta Leotta, lo sfogo: "Non sono una mangiauomini" (Di martedì 27 aprile 2021) Diletta Leotta si è sfogata via social dopo che si sono diffusi rumor non veri sulla sua vita privata. Diletta Leotta, lo sfogo: “Non sono una mangiauomini” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 aprile 2021)si è sfogata via social dopo che sidiffusi rumor non veri sulla sua vita privata., lo: “Nonuna” su Notizie.it.

Advertising

IOdonna : Il chirurgo plastico smentisce i rumors sulla sorella Diletta Leotta. Estetici (e di cuore) - VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - gigante_enza : RT @aineli0: Più falsa,ipocrita,costruita di Diletta Leotta non c'è nessuno. Adesso ti pesa quasi essere famosa ..?? ritenta. - aineli0 : Più falsa,ipocrita,costruita di Diletta Leotta non c'è nessuno. Adesso ti pesa quasi essere famosa ..?? ritenta. - MarSnaaaa : Cioè Diletta Leotta chiava a destra e sinistra e quale sarebbe il problema? Li prende ricchi e spesso anche fighi,… -