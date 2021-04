Superlega, dalla Spagna: “Le sei inglesi non volevano l’Atletico Madrid” (Di lunedì 26 aprile 2021) Secondo alcune indiscrezioni che filtrano dalla Spagna e in particolare dall’emittente spagnola Cadena Ser, le sei squadre inglesi (Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea e Tottenham) inizialmente coinvolte nel progetto Superlega dal quale si sono poi sfilate ufficialmente, avevano espresso la loro contrarietà alla presenza dell‘Atletico Madrid, tenendo conto, a loro dire, di una “loro scarsa attrazione globale sui social network e del loro basso pubblico televisivo al di fuori della Spagna”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Secondo alcune indiscrezioni che filtranoe in particolare dall’emittente spagnola Cadena Ser, le sei squadre(Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea e Tottenham) inizialmente coinvolte nel progettodal quale si sono poi sfilate ufficialmente, avevano espresso la loro contrarietà alla presenza dell‘Atletico, tenendo conto, a loro dire, di una “loro scarsa attrazione globale sui social network e del loro basso pubblico televisivo al di fuori della”. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Superlega dalla De Luca "Agnelli voleva fare lana ma è stato tosato"/ "Italia un paese abbandonato" ...AIFA NON SPINGE PER APPROVARE PIU' VACCINI?" De Luca ha ricordato il contratto stipulato dalla sua ... Infine una battuta sul clamoroso flop del progetto calcistico Superlega ? "Mi può leggere sul volto ...

Champions: Zidane 'basta parlare di Superlega o siamo fregati' Ma in futuro, tipo nella prossima stagione, il Real rischia di essere escluso dalla Champions come sanzione per la Superlega? "E' assurdo pensarlo - le parole di Zidane - . Da fuori se ne parla molto,...

Superlega, la lista dei problemi da risolvere per il calcio Corriere dello Sport.it Le ultime dal Consiglio Federale: si pensa ad un documento “Anti Superlega” Le ultime dal Consiglio Federale. Nella giornata di oggi si discute di come tutelarsi dopo il caos Superlega. Secondo quanto riporta Sky Sport si starebbe pensando a un documento di esclusività da far ...

Il contrattacco della FIGC: Esclusione dalla Serie A per chi dirà no alle competizioni Uefa E’ in corso a Roma un importante Consiglio Federale e si sta discutendo di introdurre una norma nello statuto che permetta l’iscrizione al campionato di Serie A solo e soltanto se si accetteranno comp ...

