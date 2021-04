Pechino Express Francia: un morto e due concorrenti feriti in un incidente d'auto (Di lunedì 26 aprile 2021) L'edizione francese di Pechino Express è stata turbata da un grave incidente d'auto: morto il conducente che trasportava due concorrenti rimasti a loro volta feriti insieme ai cameramen. Tragedia a Pechino Express Francia: un terribile incidente ha causato un morto e due feriti. La persona deceduta è il conducente turco che aveva accettato di dare un passaggio a due dei concorrenti dell'edizione, rimasti feriti nello schianto insieme ai cameramen, che stavano seguendo la vettura. In Italia Pechino Express è stato rinviato a causa dell'emergenza sanitaria, in Francia invece la produzione ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 aprile 2021) L'edizione francese diè stata turbata da un graved'il conducente che trasportava duerimasti a loro voltainsieme ai cameramen. Tragedia a: un terribileha causato une due. La persona deceduta è il conducente turco che aveva accettato di dare un passaggio a due deidell'edizione, rimastinello schianto insieme ai cameramen, che stavano seguendo la vettura. In Italiaè stato rinviato a causa dell'emergenza sanitaria, ininvece la produzione ...

