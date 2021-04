Oscar 2021 | i meme più divertenti

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 26 aprile 2021) Io aspetto la notte degli Oscar come un bambino attende la notte di Natale. Il red carpet, le celebrity, i film premiati, i momenti nonsense (perché si sono sempre) durante la cerimonia e la delusione perché c’è sempre qualche premio che va a chi non avresti voluto: tutto meraviglioso e assolutamente imperdibile. Il miglior modo per seguire un evento simile – lo sappiamo bene – è Twitter. Anche questa volta ci ha regalato delle perle, ovviamente.