La Formula 1 e gli USA: un rapporto di amore e odio (Di lunedì 26 aprile 2021) Con il recente annuncio del GP di Miami, la Formula 1 torna a disputare ben due GP negli USA. Non capitava dal 1984, da quando il circus adottava la curiosa denominazione di GP USA West. Il rapporto con gli americani non è sempre stato facile, essendo che sono abituati a tutt'altro spettacolo motoristico. Ma per la categoria è sempre stato un cruccio quello di far breccia nei loro cuori, ancora di più sotto la gestione "made in USA" di Liberty Media. Rimettiamo indietro le lancette dell'orologio, andando ad esaminare i precedenti tentativi di farsi amare da un pubblico esigente. Gran Premio di-Miami: un giro simulato di F1 Quali sono i precedenti della Formula 1 negli USA? Dal 1950 al 1960, la 500 miglia di Indianapolis faceva parte del calendario iridato. Ma siccome era concomitante con il GP di Montecarlo, nessun pilota ...

