Figc | nominati i nuovi organi di giustizia | entra Stefano Palazzi Fuori Sandulli

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 26 aprile 2021) Nel corso dell’odierna riunione del Consiglio federale sono arrivate anche nuove nomine per quanto riguarda glidiSportiva a livello nazionale. Pieronon è più il Presidente della Corte d’Appello della. Al suo posto è stato nominato Mario Torsello. Per la Lega Pro, invece, il nuovo giudice sportivo sarà, ex Procuratore Federale dellaprotagonista durante Calciopoli e nel successivo scandalo sul Calcioscommesse nel 2011. “Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale ha nominato i seguentidellaSportiva a livello nazionale che entreranno in carica dal prossimo 1 luglio”, si legge nel comunicato della. “Giudice Sportivo Lega Pro: ...