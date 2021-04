De Luca: «Entro due o tre settimane Ischia, Capri e Procida saranno Covid-free» (Di lunedì 26 aprile 2021) “Credo che fra due o tre settimane avremo immunizzato tutti i cittadini di Ischia, Capri e Procida e tutti i dipendenti delle strutture alberghiere”. Dice di avercela fatta, Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione Campania ha parlato a margine di una visita all’ospedale Santobono di Napoli. Il suo progetto di vaccinare gli abitanti delle isole a scopi turistici è andato avanti, evidentemente a dispetto del “no” espresso anche dal Commissario Figliuolo. Quando sarà conclusa la campagna vaccinale nelle isole “cercheremo di estendere l’intervento al litorale domizio e alle costiere amalfitana e cilentana – annuncia De Luca – perché c’è un comparto economico, quello turistico alberghiero, nel quale, se non si prendono decisioni per il mese di maggio, avremo un disastro perché i ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021) “Credo che fra due o treavremo immunizzato tutti i cittadini die tutti i dipendenti delle strutture alberghiere”. Dice di avercela fatta, Vincenzo De. Il presidente della Regione Campania ha parlato a margine di una visita all’ospedale Santobono di Napoli. Il suo progetto di vaccinare gli abitanti delle isole a scopi turistici è andato avanti, evidentemente a dispetto del “no” espresso anche dal Commissario Figliuolo. Quando sarà conclusa la campagna vaccinale nelle isole “cercheremo di estendere l’intervento al litorale domizio e alle costiere amalfitana e cilentana – annuncia De– perché c’è un comparto economico, quello turistico alberghiero, nel quale, se non si prendono decisioni per il mese di maggio, avremo un disastro perché i ...

