Covid, appello di Vaia: “Attenzione a comportamenti” (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel giorno del ritorno in Italia della zona gialla, con le relative riaperture e nuove regole anti Covid, il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, con un appello su Facebook mette in guardia gli italiani. “Un popolo che ha saputo uscire da tutte le guerre, le crisi, le sciagure, i terremoti, uscirà – scrive – anche da questa pandemia. Attenzione, ancora, ai nostri comportamenti. Attenzione, soprattutto, alla centralità di scuola e trasporti, Attenzione alle nuove povertà ed alle nuove fragilità nelle giovani generazioni”. “Non stanchiamoci noi, ma non si distragga il Governo del Paese: insieme per rinascere con in sorriso e determinazione”, conclude Vaia che pubblica insieme al messaggio anche una foto con il presidente della ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel giorno del ritorno in Italia della zona gialla, con le relative riaperture e nuove regole anti, il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco, con unsu Facebook mette in guardia gli italiani. “Un popolo che ha saputo uscire da tutte le guerre, le crisi, le sciagure, i terremoti, uscirà – scrive – anche da questa pandemia., ancora, ai nostri, soprattutto, alla centralità di scuola e trasporti,alle nuove povertà ed alle nuove fragilità nelle giovani generazioni”. “Non stanchiamoci noi, ma non si distragga il Governo del Paese: insieme per rinascere con in sorriso e determinazione”, concludeche pubblica insieme al messaggio anche una foto con il presidente della ...

